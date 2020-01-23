不管男女還是要好好的保護自己，一名網友表示自己有天在上網時，在某個18禁的網站上看見「一個熟悉的人影」的縮圖封面，他點進去觀看發現女主角竟是大學女同學，讓他不敢置信。

網友在《Dcard》發文，表示自己日前在瀏覽色情網站時，「突然一個縮圖封面吸引到他的視線，一個熟悉的人影...」原PO仔細一看，發現真的是認識的同學。原PO坦承自己當下還是不爭氣的「看完了」，不過他強調「看完了，只是我不太敢相信會是她本人的一個確認動作，並且沒有截圖也沒有留下網址」。原PO透露，影片女主角是大學畢業後被劈腿的，他不捨的表示，她花了好多時間才走出陰霾，但現在影片又被流出...讓原PO不知道該如何而在網上求助。

有網友建議原PO向網站反映該影片「內容不當」影片也已被下架，許多網友認為要讓女主角知情，勸原PO早點告訴她。不過原PO表示自己傳了簡訊，而對方卻已讀不回，他說「我想她可能已經透過其他的朋友得知此事，我能替她做的或許真的就是閉上我的嘴巴」。

(中時電子報)