師姊妹感情不錯。盧禕祺攝

誠心祈福。盧禕祺攝

誠心祈福。盧禕祺攝

挑南北貨。盧禕祺攝

年貨大街初體驗。盧禕祺攝

品嚐最愛的零食。盧禕祺攝

年節將至，到年貨大街感受新春熱鬧滾滾過年氛圍吧。丁巧唯、游詩璟、陳璇同門師姊妹在年貨大街都是初體驗，看到琳琅滿目的南北乾貨、五顏六色的零食，大開眼界。她們當天沒買鮑魚、香菇、烏魚子，反而挑了打發過年期間的最佳良伴─零食，各自挑了愛吃的橄欖、芭樂乾、海之味，直呼好玩好吃又好買。

出身演藝世家的丁巧唯，爸爸是《還珠格格》名導丁仰國，媽媽是香港前邵氏女星林秀君，她說爸爸的手藝比媽媽好，「有一年親戚來我們家，表哥、表姊誇說嬸嬸好厲害，我媽媽說沒有啦，只是熱得比較辛苦而已」，吐槽媽媽都是買冷凍食品當年菜。也是星二代的陳璇，過年則是陪爸爸龍劭華及媽媽回外婆家吃年夜飯。

游詩璟羨慕媽媽廚藝好，每年最期待的就是過年時品嚐媽媽做的客家蘿蔔糕、雞湯等佳餚。她平時會回新竹家陪媽媽逛傳統市場，不過幾年前她在《世間情》演惡女，讓入戲觀眾恨得牙癢癢，「那時候怕被揍不敢出門，連在台北都不敢去超商」，那年親友們也配合她取消家族旅遊，只在新竹附近出遊。

3人到迪化街不忘到霞海城隍廟拜拜求姻緣，29歲的丁巧唯和男友交往半年多，爸媽會催婚？她說「沒單身就不會催，我爸媽應該覺得終於有人要了」，2020年想婚？「也可以啦」，她分享之前單身3年，因為和閨蜜買一樣的鞋、一樣的衣服，讓爸媽覺得不對勁，一度以為她轉性，曾忍不住問她：「妳還是喜歡男生的吧？」讓她哭笑不得。

比起求姻緣，24歲的陳璇更希望事業順利，「爸爸恨不得我不要嫁」，游詩璟在旁笑稱：「再過10年妳們也會跟我一樣，通常前面都這樣說，到後面就會問什麼時候要帶男友回來。」陳璇現在沒有談戀愛慾望，「我也滿難搞的，我的想法多，所以希望遇到跟我想法相近的人，可以帶著我去做很多事，心智成熟比較重要」。

36歲的游詩璟坦言，過年最怕被長輩問到的就是「什麼時候結婚」，去年下半年可能受林志玲結婚影響，她被爸爸追問了很多次，她說自己找對象跟著感覺走，況且自己是宅女，若拍八點檔，每天只從家裡地下室到電視台的地下室，也鮮少參加應酬場合，對感情抱持淡定態度，「找到能疼惜自己的人比較重要，對另一半是圈內、圈外不會設限」。

她說，曾有鄰居的長輩拿照片給媽媽，示意要相親，照片中的男生穿著高腰牛仔褲，繫了一條金色頭的皮帶、戴金框眼鏡，照片背面還寫上姓名、身高、體重，有點讓她傻眼。游詩璟拍戲多年幾乎零緋聞，她笑言演對手戲的都是人夫，對自己曾說欣賞「螢幕老公」江國賓，對方是喜歡的型？游詩璟說：「那時候開玩笑的啦，國賓哥在拍戲現場很嚴肅，超凶的，很像訓導主任，相處上可能會少了點樂趣。」

(中時 )