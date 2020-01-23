先前大陸重慶一處風景區業者強行讓75公斤重活豬試驗高空彈跳，新聞除了受到大陸網民撻伐，更引起國際媒體關注、連番譴責。

大陸重慶風景區業者出奇招，讓75公斤重活豬玩高空彈跳，引發國際媒體撻伐

重慶涪陵的美心紅酒小鎮風景區為了歡慶鼠年到來及園區內高空彈跳設施開幕，18日竟將一隻75公斤重活豬五花大綁，從70公尺高跳台推出去，讓這隻豬成為高空彈跳設施的第一名遊客，豬隻下墜時伴隨的淒厲尖叫聲引起大陸網民一 片撻伐。

該起事件也受到國際媒體廣泛關注，大部分媒體多以「大陸風景區強迫豬隻高空彈跳引眾怒」等標題報導，另外包括英國《獨立報》（The Independent）、美國《哈芬登郵報》（HuffPost）等則明確在標題指出風景區已引起「國際譴責」，《紐約郵報》（New York Post）強調豬高空彈跳後「直送屠宰場」的命運，英國《每日郵報》（Daily Mail）在標題抨擊業者的「宣傳噱頭很噁心」。

The cruel PR grab at Meixin Red Wine Town, a theme park, drew outrage in China as well as abroad. https://t.co/3jWmI3NXl8 — HuffPost (@HuffPost) January 21, 2020

Amusement park forces pig to bungee jump, then sends it to slaughterhouse https://t.co/2ZmtdRru5q pic.twitter.com/ILveaG3Msk — New York Post (@nypost) January 20, 2020

英國廣播公司（BBC）報導，「善待動物保護組織」（Peta）譴責重慶風景區業者的做法是「最殘酷的動物虐待」。Peta高級副總裁貝克（Jason Baker）表示，豬和人類一樣會感受到疼痛、恐懼，抨擊業者的公關活動「嘩眾取寵」、「令人作嘔」，「應該被判為非法。」

Chinese theme park workers carry a pig up a tower before forcing the screaming animal to BUNGEE JUMP https://t.co/zjAuoPLowK — Daily Mail Online (@MailOnline) January 20, 2020

其他外媒如《德國之聲》、澳洲廣播公司（ABC）等則關注大陸目前沒有全國性的動物保護法，有媒體甚至提到，這類虐待動物的事情在大陸「屢見不鮮」。

不過也有評論注意到，該起事件引起廣泛大陸網民憤怒，顯示愈來愈多大陸人已經意識到保護動物權益及福祉的重要性。

(中時電子報)