丁巧唯（左）和媽媽林秀君少根筋的個性一個樣。取自臉書

游詩璟（右）和勇兔在街頭拍影片。取自臉書

丁巧唯外型甜美。盧禕祺攝

陳璇個性很文青。盧禕祺攝

游詩璟希望鼠年往不同領域發展。盧禕祺攝

陳璇和爸爸龍劭華感情非常好。資料照片

丁巧唯出道多年，已累積不少戲劇作品，對於鼠年新展望，她希望多拍戲之外也開始學習幕後，她說一直以來學的是表演，沒接觸過其他領域，盼新年有新氣象，拓展生活面向。游詩璟拍10多年的八點檔，去年底加入新東家，成為胡宇威師妹，鼠年期待接演不同於八點檔的作品；資歷最淺的陳璇，去年勇敢走出舒適圈，未來希望完成更多不同目標。

丁巧唯曾演出電影《小時代》等作品，前幾年因過度減肥影響內分泌，1個月內胖15公斤，為了調養身體，去年僅拍短片或客串。過去找她的角色大多是驕縱任性的千金，「其實要我演壞女人也可以」，她個性像男孩，曾學南拳、北拳、詠春拳，散打更練到黃帶，企盼有施展功夫的機會。

游詩璟過去拍八點檔常需配合劇情上山下海，有次穿著高跟鞋拍一場被追捕的戲，導致大腿肌肉撕裂傷，這幾年內分泌也失調，「職業傷害」不少，笑嘆早期拍戲在攝影棚補眠15分鐘就很有精神，現在熬夜1天要花3天才補得回來。去年底，她和藝人勇兔開始經營YouTube頻道，並砸錢買設備學剪接，新的一年希望學當YouTuber。

陳璇去年出道就拍台語台的戲劇《若是一個人》，劇中要說台語是大挑戰，多虧有個金鐘視帝老爸龍劭華從旁提點。她說，成為演員是去年完成的小目標，接下來希望可以做些以前沒做過的事，比如一個人去旅行，「以前家裡管得嚴，覺得女生應該怎樣或不應該怎樣，長到這年紀了，好像可以做點不一樣的事」，她因為喜歡拍照，希望今年能和朋友完成影像作品。

(中時 )