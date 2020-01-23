川普稱第二階段貿易協議會討論香港問題 03:262020/01/23 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國總統川普（中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普稱與中國談判第二階段貿易協議時，兩方會同時磋商香港的問題。 川普被問到是否會預期磋商包括人權和香港問題時表示：「我們已經在討論相關問題，而且我們想對這些問題有所作為。但我們主軸是在進行談貿易協議，這是很大的協議。第1階段已經完成，第2階段也正在磋商，而關於你（記者）那些問題，我想是的，我們會談」 (中時 ) #問題 #協議 #我們 #階段 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿戰休兵 大陸沒有輸 04:092020/01/19 論壇廣場 星座理財(1月20日～1月26日)－獅子座（7月23日～8月23日） 階段獲利 掌握機會 04:092020/01/19 投資理財 賈靜雯瘋尾牙「深U中空」 往旁邊一看修杰楷：扯爆！ 15:512020/01/19 娛樂 補強港一國兩制 駱惠寧：完善國安 04:102020/01/21 話題觀察 中火增兩部機組 盧秀燕斥：新年黑色夢魘 10:122020/01/21 生活 《我們與惡的距離》 誘殺房東逃死確定 15:142020/01/21 社會 中美簽署第一階段協議 對北亞市場有利 15:552020/01/21 財經 行刺川普 伊朗國會議員懸賞300萬美元 21:182020/01/21 國際 香港信評遭降 政務司長喊不公 04:102020/01/22 全球財經 接受當選聘書 蔡英文：要擁抱立場不同的人 12:442020/01/22 政治 兩岸熱門新聞 武漢下令進入公共場所強制戴口罩 違者受罰 - 兩岸 迎鼠年！竹鼠釀肺炎大禍 衝擊陸野味市場 - 兩岸 武漢肺炎新增8例死亡 累計總死亡人數17人 - 兩岸 武漢肺炎潛伏期多久？陸衛生專家回應了！ - 兩岸 過年到了專家畫重點！李蘭娟：防冠狀病毒3招 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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