美國總統川普稱與中國談判第二階段貿易協議時，兩方會同時磋商香港的問題。

川普被問到是否會預期磋商包括人權和香港問題時表示：「我們已經在討論相關問題，而且我們想對這些問題有所作為。但我們主軸是在進行談貿易協議，這是很大的協議。第1階段已經完成，第2階段也正在磋商，而關於你（記者）那些問題，我想是的，我們會談」

(中時 )