三人都是女漢子性格。盧禕祺攝

游詩璟。盧禕祺攝

丁巧唯。盧禕祺攝

陳璇。盧禕祺攝

陳璇。盧禕祺攝

陳璇笑認和爸爸龍劭華都愛打扮。資料照片

同門師姊妹丁巧唯、游詩璟、陳璇個性都很男孩子氣。丁巧唯外型嬌媚，但她練散打，多年前經紀人要帶她試鏡，還是個沒裙子、沒高跟鞋也不會化妝的女生；游詩璟以前喜歡穿褲裝，每年也會用紅包的厚度來激勵自己下一年要賺更多，照顧家人的心意像個男人；「星二代」陳璇的演藝事業剛起步，努力不靠爸，希望被大家看見。

陳璇因個性慢熱，與人交際是她出道後遇到最大問題，她笑言和爸爸龍劭華都愛打扮，「每次出門，媽媽永遠都是說『好了沒』的那個，她說只是出去一下幹嘛要打扮，爸爸就會說『有人要拍照怎麼辦』」，十分逗趣。陳璇平時喜歡中性裝扮，丁巧唯說：「她長得又高，要我是喜歡女生，我也會愛她。」

陳璇求學時期沒被學姊或學妹示愛過，「那時候的我滿醜的，沒有很會打扮自己，連男生都沒有（示愛過），他們會覺得我有距離感，不太敢跟我說話」。她直言對感情持開放態度，「我一直都不覺得性別是問題，他（她）們也就是做他（她）們喜歡的樣子，我身邊有很多這樣很有才華的朋友，但我知道我會喜歡男生多一點，但我也不會把話說死」。

(中時 )