通常年過35歲，骨質流失的速度會比製造的快，若沒有適度補充鈣質，年老時很容易罹患骨質疏鬆。若你是久坐不運動的中年上班族、年長者、更年期婦女等易流失鈣質的高危險群，就要特別要小心這4個NG習慣，正在不知不覺中偷走你的鈣。

「鈣質在體內扮演多元的角色，除了維持骨骼強健外 ，鈣質還負責調節身體肌肉、維持血液中電解值濃度」，營養師蘇妍臣表示，若體內的鈣質不足，不僅容易骨質疏鬆，抽筋、疲勞，甚至連腿不寧症候群，都會紛紛找上門。

衛福部建議成人每天的鈣質攝取量為1000毫克，雖然牛奶、起司、優酪乳等乳製品，含有豐富的鈣質，但並不是每一口吃進肚中的鈣質，都能被身體吸收，餐餐大魚大肉、碳酸飲料喝不停這些NG習慣，都會影響鈣質吸收率。

尤其若是工時長的久坐中年上班族，沒時間曬太陽又缺乏運動，或是停經後的婦女，體內雌激素分泌減少，骨質流失的速度比一般人還要快，更需要注意以下這4個容易偷走鈣質的NG習慣。

年長女性經常每天飲用4杯以上的咖啡，且有抽菸習慣的話，就很可能影響骨質密度 。（圖片來源：pixabay）

NG習慣1／進入更年期，卻捨不得戒咖啡

從流行病學資料來看，過去研究發現，對於20～50歲的女性來說，咖啡因的攝取和骨質流失、骨折發生率並無相關，但如果 年長女性經常每天飲用4杯以上的咖啡，且有抽菸習慣的話，就很可能影響骨質密度 。

台大醫院小兒部主治醫師李秉穎認為，年長者喝過量咖啡可能與骨質疏鬆症有關，但如果適量補充鈣質，則可忽略這種影響。

NG習慣2／餐餐大魚大肉，無肉不歡

通常35歲過後，骨質流失的速度會比製造的快，使得骨質密度逐漸下降，這個正常的骨質減少稱為「骨質缺乏」。

「但若你是餐餐大魚大肉、飲食不均衡的人，很容易因為攝取過多蛋白質食物，加速鈣質流失的速度，」蘇妍臣指出，蛋白質食物的磷含量通常較高，當攝取過多高蛋白食物，身體會從尿液排出過多磷，磷排出的過程中，會連同鈣質一起排出，若血液中鈣質不夠，便會取用骨頭中的鈣，因此增加鈣質的流失量。

蛋白質食物的磷含量通常較高，攝取過多高蛋白食物，會加速鈣質流失的速度。（圖片來源：pixabay）

NG習慣3／一箭雙鵰，想同時補鈣又補鐵

「若想同時補鈣又補鐵，鈣質無法有效被吸收，」馬偕紀念醫院營養課課長蔡一賢指出，體內負責運送鈣質與鐵質致細胞中的司機相同，若同時吃進鐵質及鈣質，司機會競相運送，影響鈣質吸收率，建議最好是一餐吃高鈣食物，一餐吃高鐵食物，交錯吃才能真正吃進營養素。

NG習慣4／不喝水，碳酸飲料卻喝不停

碳酸飲料也屬於高磷食物，若口渴了不喝水，卻喝碳酸飲料解渴，身體不僅補不到水，也容易攝取過多磷而流失鈣質。

特別要注意的是，「患有副甲狀腺亢進的民眾，鈣質流失的速度比一般人快，需要特別注意骨鈣含量，」蘇妍臣解釋，體內負責調節血液中的鈣及骨骼中的鈣濃度，是維生素D及副甲狀腺素。

當吃進含鈣質的食物後，體內的維生素D就像是搬運工，負責將血液、腸胃、腎臟中的鈣，搬進骨頭這座大倉庫裡；但是若鈣質攝取不足，血液中的鈣質濃度過低，另一個搬運工副甲狀腺素，就會分解骨骼中的鈣，將鈣質搬出倉庫，釋放至血液中，以便維持正常的生理機能。

患有副甲狀腺素抗進的民眾，負責將骨骼鈣質分解至血液中的「蝕骨細胞」比一般人多，鈣質

骨質一旦流失就很難再完全恢復，營養師們建議，年輕時要趁早建構強健的骨骼，除了適度攝取鈣質、少吃阻礙鈣質吸收的食物外，適度曬太陽攝取維生素D，才能順利吸收鈣質；適度規律的負重運動如跑步、快走等，則能將鈣質緊緊鎖在骨頭中，有效增加骨質密度。

(中時電子報)