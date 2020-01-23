【瑩真律師】史上第一個！罷免韓國瑜行動能成功嗎？

2020總統大選激情已落幕，但罷韓議題仍持續發燒，各方角力不斷。網紅律師賴瑩真強調，2020總統大選蔡英文總統因「亡國感」、香港等因素激化取得超高票數，但這些動能未必能投射在罷韓案。加上罷免制度意在保障選舉結果、門檻高，要成功並不容易。

賴瑩真強調，台灣的選舉制度採「多數決」，罷免門檻又高，因此縣市首長及民意代表目前仍無被罷免的紀錄。

「但就算進到投票階段，也不一定會罷免成功。」賴瑩真指出，1994年立法院強行通過核四預算，引發民間和環團不滿，進而對台北縣市5名立委提出罷免案，當時韓國瑜就在名單中。當年立院還為此修選罷法、調高門檻，韓國瑜最後獲得37萬7千多票最高罷免票數，仍失敗。

2014年「太陽花學運」有公民團體提出「割闌尾計畫」要罷免國民黨籍立委，蔡正元也進入投票罷免階段，最後仍因為投票人數不及選舉人數2分之1失敗。2016年選罷法修改至現行標準後，立委黃國昌一度也遭罷免，最後也因不符規定門檻失敗。

賴瑩真認為，罷免制度之所以設下重重門檻，是為了避免有心人士操弄民粹，也能穩定民主制度，世界上的民主國家作法亦然。在台灣除了透過罷免制度淘汰不適任的政治人物，還有「彈劾」一途。加上兩年一次的選舉，民眾仍可藉此檢視所選政治人物是否符合期待。

高市罷韓行動若順利推進到投票階段，同意票須超過57萬票才能成功。賴瑩真強調，蔡英文在高雄拿下百萬票數是受到選舉政治激化影響，罷韓投票是否能激起相同的熱度，她持保留意見，但還是鼓勵大家有機會就踴躍投票。

(中時 )