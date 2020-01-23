麥卡錫主義（McCarthyism），起源於美國參議員麥卡錫於1950年2月在一場演講中，宣稱他手中握有一份205人名單，並指控這些人都是共產黨人，滲透在國務院工作，但自始至終都未能提出證據。

由於美國早在1940年就通過知名的「史密斯法案」（Smith Act），該法案禁止故意鼓吹暴力推翻政府。（That Act prohibited willfully and knowingly conspiring to teach and advocate the overthrow of the government by force.）

麥卡錫演講後，國會開始訂定了「內部安全法案」與「共產黨控制法案」，一時之間，參議院和眾議院分別成立調查委員會，聯邦以及州政府更進行「忠誠審查」。

影響所及，數以萬計的人失去工作，數百人被關押，有些人就算未被定罪，但僅僅因為收到傳票，就被開除，也沒有公司敢再雇用。

更誇張的是，有營利事業包攬了「忠誠審查」的工作，這些私人調查組織向企業收取費用，幫忙做「忠誠審查」，編造出一堆可疑的名單，連大學校園、司法機關、娛樂圈都難以豁免。

在1954年1月，麥卡錫民調達到高峰，支持與反對麥卡錫的分別為50％對29％，同年8月卻反轉，支持與反對麥卡錫的變成36％對51％。到12月，參議院通過決議，譴責麥卡錫，即使同黨議員，也有一半支持譴責案。

至1957年，華倫領導下的美國聯邦最高法院，終於在「主張暴力推翻政府的言論」與「主張暴力推翻政府的具體行為」之間劃一條界線，並指出該當於鼓吹力推翻政府具體行為的事例寥寥無幾。（Yates v. United States，354 US 298 (1957)）。另外，也引用憲法第五修正案的正當法律程序，限制了參眾兩院調查的權力，（Watkins v. United States，354 U.S. 178 (1957)）

由於這兩個判決，瓦解了麥卡錫主義的威力，也使當時的華倫法院成為美國自由主義、進步主義的堡壘。

至今，麥卡錫主義廣泛用於「質疑他人的愛國情操」、「在缺乏證據的情況下進行指控」、「以國家安全為理由侵害人權」，同時也是「獵巫」的同義詞。

美國自由派人士強調，「不能把異議和不忠混為一談」，「指控不等於證據」，「我們更不是懦夫的傳人」！

(中時電子報)