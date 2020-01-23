高雄去年爆發直播主連千毅之亂，主角連千毅慘遭法官裁定繼續羈押禁見，春節前無法回家過年。不過，先前與連千毅合作過的老東家「蘭庭國際」，年前宣告將邀請受到粉絲喜愛的知名直播主「直播男神」賴賢賢、「直播女神」Seline，以及「神港奇兵」龍家俊，重回蘭庭國際平台直播，讓不少粉絲超期待。

蘭庭國際負責人「莊總」莊三瘋表示，連千毅、Seline、賴賢賢與龍家俊四人，過去被粉絲匿稱是「四大天王」，「直播之亂」事件過後，連千毅遭羈押，三人也離開「蘭庭精品」開台。

不過，仍有不少網友私訊莊三瘋，敲碗期待看到三人再度合體，經由莊三瘋洽談，三人願意與蘭庭國際品牌合作，重新合體，而Seline、賴賢賢等三人，將維持現有在個人頻道開台，但不定期會到「蘭庭國際」臉書粉專直播，與粉絲互動，詳細開台時間，則會在「蘭庭國際」粉專預告。

莊三瘋強調，「蘭庭國際」品牌重新出發，致力創造全新領域的新媒體平台，並透過遊戲互動、異業結盟等方式，打造與過去截然不同的直播型態，除培養更多新血加入直播主行列，還規劃推出新型網路節目，要讓網友耳目一新。

(中時 )