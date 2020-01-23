面對高齡化社會，歐洲各國紛紛面臨到退休金改革的問題。愛爾蘭將在2月8日舉行國會大選，現任的政府團隊是否能夠繼續執政，端看選民對新的退休金制度是否埋單了。

現任的總理李歐·瓦拉德卡(Leo Varadkar)上周發表競選演說時，細數他在外交政策上的功績，自認為在英國脫歐事件上表現得非常漂亮。然而，民調顯示，選民對於他的演說不買帳，認為內政問題更加重要，例如房價、健保。

而瓦拉德卡政府在內政上最大的變革就是退休金制度，現在勞工必須工作到65歲才能退休，並且等到66歲才能領到退休金。勞工團體開始表達強烈的不滿。

這個政策在2014年就開始實施，愛爾蘭勞工團體現在抗議的是，按照政府這套改革的規劃，明年將延長到67歲，2028年延長到68歲。

本週三有民眾打進政論call-in節目，大喊:「笨蛋，問題在退休金!」頓時，全國上下，各大媒體版面都在談論退休金的議題，已經完全主宰了這次選戰的議題，大部分的民眾亦認為，從66歲跳到67歲這個幅度太大，政府不能如此蠻橫。

新芬黨(Sinn Fein)是愛爾蘭的第三大黨，提出將退休年齡降回原先的65歲，獲得許多選民的支持。因為退休金議題的白熱化，新芬黨有可能在大選中撼動執政黨的地位。

目前民調領先的愛爾蘭共和黨(Fianna Fail)，也不得不公開表示，如果當選的話，一定會重新審視這個退休金制度。

(中時電子報)