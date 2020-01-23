本周三川普在瑞士達佛斯(Davos)參加世界經濟論壇時，又發表驚人談話，宣布要再增加禁止入境美國的名單，雖然還未說明是那些國家，但根據BBC報導，大部分會是非洲國家。

川普在2017年一月，上任總統後沒過幾天，就簽署了一份極具爭議性的法案，禁止七個國家的公民進入美國領土:利比亞、伊朗、索馬利亞、敘利亞、葉門、北韓、委內瑞拉。

爭議來自法律上及民意上。禁止某國公民進入美國，在法律上有違憲的疑慮，然而2018年美國最高法院替川普背書，認為這項法案沒有違憲的事實。民意上的批評聲浪認為，這份禁令毫無意義，因為美國發生的重大恐攻事件，例如911事件、波士頓馬拉松事件和奧蘭多夜店攻擊，都不是這七個國家的公民所犯，嫌犯多是美國本土出生的。

然而川普政府對於這項法案卻相當自豪，白宮發言人霍根·吉德利(Hogan Gidley)表示:美國不歡迎恐怖份子進入美國領土。這個政策對於保護美國國土安全的成效斐然，三年來維持了世界穩定的秩序，所以決定「擴大實施」。聲明內容未提到受影響的國家，但「很快就會正式公布」。

根據白宮內部知情人士透露，可能再增加的七個國家是:白俄羅斯、厄利垂亞、吉爾吉斯、緬甸、蘇丹、奈及利亞、坦尚尼亞。若此名單為真，影響最大的將是奈及利亞，因為奈及利亞一直與美國關係密切，在西非反恐事務上也與美國站在同一陣線。

(中時電子報)