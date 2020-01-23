防武漢肺炎 勤洗手+戴口罩缺一不可

武漢肺炎疫情持續擴散，世界衛生組織（WHO）今天舉行緊急會議後，並未決定立即宣告這是「國際關注公共衛生緊急事件」，明天將繼續開會討論再作決定。一旦確認出現「國際關注公共衛生緊急事件」，世衛會發布一系列包括確診、隔離和治療的詳細計畫，協調各國採取國際應對措施，並視乎情況考慮對疫情地區實施旅遊限制。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦召集緊急委員會會議後表示，明天將繼續舉行會議，討論是否宣告這項疫情是「國際關注公共衛生緊急事件」。他強調，極為重視這項決定，因此要做適當考量和取得充足資訊後，才準備做出決定。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）在湖北省武漢市引爆肺炎疫情後，迅速擴散至中國的其他各省，部分其他國家也出現確診病例。路透社報導，陸確診病例已超過540例，湖北省444病例中有17人不治。世衛若決定宣告武漢肺炎疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」，代表疫情有擴散風險需立即採取行動。

2003年亞洲爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情造成嚴重衝擊，2005年世界衛生大會（WHA）通過國際衛生條例（IHR），規定各國共同預防和應對公共衛生危機，明訂「國際關注公共衛生緊急事件」，指的是疾病傳播對其他國家構成公共衛生風險，需要國際協調採取應對。一旦定調為「國際關注公共衛生緊急事件」，代表發生嚴重、突然、不尋常、意料外的公共衛生事件，且很可能超出受影響國家國界，需要立即採取國際行動。

世衛先前曾5次宣告「國際關注公共衛生緊急事件」，分別是2009年的H1N1新型流感、2014年小兒麻痺病毒、2014年西非伊波拉疫情、2016年茲卡病毒、及2019年剛果民主共和國伊波拉疫情。

(中時電子報)