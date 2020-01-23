2020總統大選甫結束，但許多人已開始對2024總統大位有所想像，命理師也各有預言。民俗專家廖大乙就說，2024總統人選，生肖屬猴與屬虎者最有機會。

曾直斷蔡英文必贏得總統連任的廖大乙說，從2000年起，總統以屬猴與屬虎者最有機會，例如屬虎的陳水扁連任到2008年，之後是屬虎的馬英九可從2008當總統至2016年，再來就是屬猴的蔡英文從2016年當總統到2020年，這種以屬猴與屬虎者最可能當選總統的情形，在他看來會持續至2028年。

其它命理專家另有看法。小孟老師從面相、星座與生肖與塔羅牌分析，2024以屬雞、雙子座的侯友宜機會最佳，另外屬豬、天秤座的賴清德也有不錯機會，不過侯當總統的運勢仍高過賴。命理師黃逢逸則預測，2024極可能是柯文哲和賴清德對陣的局面。

不過，政治人物畢竟不能只靠「天命」搏大位，該如何看待命理預測？專精風水的廖大乙說，「福地福人居」，除了有與生俱來運氣外，政治人物也要誠實、行善，真心做事為人民著想，才能搭配相關運勢，且勿隨便聽信一開口就講錢改運的人，要能分辦真假。其它宗教例如基督教則認為，盡人事而後只能禱告及順服神意，無法強求。

事實上許多命理師先前預測2020總統大選都失準，最明顯例子就是詹惟中，但他事後強調不是預言是直言、直覺直言韓會當選，與命理風水專業無關。

(中時電子報)