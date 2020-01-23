今高鐵南下 11：15加開全車自由座 08:022020/01/23 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 月台站務員「指差」確認。（潘千詩攝影） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天是春節連假首日，高鐵南下列車以幾乎全滿。因此高鐵宣布在今天上午11:15加開一班南下8809車次，全車自由座(商務車廂除外)，各站皆停，11:15從南港站發車，13:50到達左營站。 迎接春節返鄉疏運 高鐵提前維護確保零失誤 (中時電子報) #高鐵 #南鐵 #加開 #自由座 也許您會感興趣 推薦閱讀 高鐵革命 重拾中華雄風 04:092020/01/19 論壇廣場 生吞蛇膽 20年後醫開腦拉出11公分巨蟲：差點癱瘓！ 08:252020/01/19 生活 獨家／納豆忙裡偷閒 勾小11歲嫩妹女友約會黏TT 14:002020/01/19 娛樂 基金平台買基金 農曆年前交易到22日上午11點前 12:112020/01/20 財經 嘉義地院視訊諮詢服務11公所 9偏鄉暫不跟進 17:542020/01/20 社會 金鼠報到 百貨公司限量福袋送iPhone 11 18:202020/01/20 生活 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 13:122020/01/21 財經 動力火車領軍11組歌手挺讚聲 04:102020/01/22 娛樂新聞 台鐵動物彩繪列車加開基隆苗栗區間車 13:362020/01/22 生活 動物彩繪列車 加開基隆苗栗區間車 04:092020/01/23 地方新聞 生活熱門新聞 金鼠年運勢「2生肖」特旺！命理師：心智成熟錢進得來 - 生活 封城防疫 武漢公共交通10點全關 逾900萬人受影響 - 生活 熱菜不能放冰箱？ 營養師這樣說 - 生活 在PTT上護航卡神 護航者遭肉搜...IP竟來自教育部 - 生活 林環牆：維基百科恐被迫撤下蔡論文門報導 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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