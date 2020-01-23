今天是春節連假首日，高鐵南下列車以幾乎全滿。因此高鐵宣布在今天上午11:15加開一班南下8809車次，全車自由座(商務車廂除外)，各站皆停，11:15從南港站發車，13:50到達左營站。

(中時電子報)