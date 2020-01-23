武漢市凌晨宣布，從今天10時起武漢機場、火車站離漢通道暫時關閉，此外全市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營。中共中央機關報《人民日報》旗下《環球時報》23日社評強調，這絕非傳統意義上的「封城」，全體人民將始終與武漢廣大市民在一起。武漢內外的人將一直休戚相關，抗擊新型肺炎的鬥爭只有贏得了「武漢保衛戰」的勝利，才會有全大陸的勝利。

社評說，大陸社會將每時每刻關注武漢這場保衛戰的進展。武漢不會再輸出病例了，今後它將成為同一條戰線上對抗病毒的最大樣本庫。

社評稱，通告同時要求，無特殊原因，市民不要離開武漢。這是遭到新型冠狀病毒嚴重突襲的這座大城市壯士斷腕之舉。但它來得不能說很突然，從某種程度上說，它也對應了最近兩天人們迅速形成的某種預感。

社評說，新型冠狀病毒在積蓄了一段時間力量後近日猛烈爆發，武漢市由這種至今仍很神祕病毒導致的肺炎病例急劇增加，到22日晚上，湖北省的新型肺炎確診病例已經達到444例，其中絕大部分都在武漢，另外全大陸其他城市發現的新型肺炎確診病例也幾乎都是從武漢輸入的。一個清晰的抉擇擺在整個國家甚至世界的面前：阻止病毒從武漢的輸出是取得抗擊新型肺炎鬥爭勝利的關鍵。

社評表示，形勢發展得太快了，每一天、甚至每半天帶給人們的感受都不一樣。大陸必須與病毒的擴散賽跑，拿出堅決措施站到它的前頭，而不是從後面追著它。那樣才有可能從被動轉為主動。

社評表示，關閉武漢這種超大型省會城市的對外通道，這是歷史上的頭一遭，武漢還是九省通衢，華中地區最大的交通樞紐，因此做出這個決定無疑又是艱難的。可想而知，邁出這一步需要多麼大的勇氣和理性加以推動、支持。

需要誠懇地說一句：難為武漢的廣大市民了。他們將為阻止疫情的失控擴散、為降低大陸其他地區出現「第二個武漢」的風險而做出巨大的付出。可以想見會有一些武漢人原本正常的外出受到影響，市內公共交通停擺也會讓武漢人承受嚴重的不便。

社評指出，這是武漢作為抗擊新型冠狀病毒最前線上演的可歌可泣一幕。相信全體大陸公眾都會向在這個特殊關頭顧全大局的武漢市民表達深深的敬意。武漢的堅決措施很可能大大提升加快戰勝新型冠狀病毒的機率。同時，這不意味著大陸其他地區就可以徹底鬆一口氣。

(中時 )