武漢肺炎的疫情持續擴大，日前卻傳出有名來自武漢的女子，狂嗑退燒藥順利入境法國，與朋友相聚後，還自豪發文說，武漢出來沒受到特別對待，這是勝利會師，早安巴黎。

微博上一名來自武漢的顏姓女子，與閨蜜相約在法國見面，卻在出發前發現出現發燒、咳嗽等疑似感染武漢肺炎的症狀，但為了能順利出國，便狂吃「退燒藥」，最後她也成功入境法國。

而這名顏姓女子還自豪地發文，在米其林餐廳享用美食，「勝利會師」啦！Bonjour, Paris（早安巴黎）！作為武漢出來的人，沒有被特別「優待」，沒有被單獨測體溫，哈哈，並隨文附上在咖啡廳享用茶與點心的照片。

荒唐又嚇人的行為，讓她的貼文在微博上被轉發多次，也引來許多網友怒罵，「自私的要命」、「這就是個憨批」、「能不能通知法國政府方面，找到這位女士，檢測一下，別像武漢一樣錯過最佳時機」。

後來大陸的駐法大使館發出聲明表示，接到許多人的電話和郵件，稱有名武漢籍女士在微博朋友圈發信息，表示自己有發燒、咳嗽的跡象，強制吃藥退燒後混過機場檢測成功入境法國。獲悉信息後，已聯繫到當事人顏某，並要求其盡快撥打法國緊急救護電話，通知相關部門前往處置。

(中時電子報)