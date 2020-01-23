2020選舉民進黨大勝，不僅總統蔡英文以817萬史上最高票連任，區域立委也開出紅盤，民進黨宣告完全執政。外界也將目光放在2022縣市首長大選，行政院長蘇貞昌之女、立委蘇巧慧也被視為新北市長大熱門；至於可能勁敵同黨立委羅致政，網友直言：「出來會把婦女票丟光……」

網友在PTT論壇發文《2022新北是蘇巧慧嗎？》寫道：「現在看起來民進黨在新北最強的就是蘇巧慧了，雖然吳秉叡也是蘇系的立委，但是蘇巧慧的親和力更強。DPP是否可能2022在台北整合黃國昌，然後新北提名蘇巧慧呢？」

文章一出，討論熱烈。有人不客氣痛批羅致政：「出來會把婦女票丟光……」

其他網友則紛紛回應：「看誰這麼帶屎想當炮灰」、「誰來選都炮灰啦」、「才連任兩屆，資歷太淺啦」、「還太淺」、「我是覺得林右昌選新北，林志堅選台中，這樣不錯」、「蘇巧慧出來選，五五波有望光復新北」、「縣市長你沒辦法玩芒果乾」、「羅致政不錯，可惜形象不佳」、「該給羅致政試一次了吧，他想這麼久」、「他（指羅致政）去試以後搞不好區域立委就沒了」、「同樣是政二代，蘇巧慧比呂孫綾感覺差好多」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)