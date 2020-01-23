新北市樹林區一名男子在22日晚間6點騎車衝到了大安路的工廠，他先是撞到了停在路旁的轎車，後來拿起打火機，點燃他帶來的汽油，現場立刻燃起熊熊大火，而男子全身著火，他竟起身想衝進工廠內抱住易燃物，不過最後因傷勢過重倒地。工廠老闆見狀趕緊報警，男子送醫後身上有66%的3度灼傷，目前還在加護病房急救。

根據《ETtoday》報導，22歲的蔡姓男子和鐵工廠老闆的吳姓兒子是大學同學，2人在半年前就沒有聯繫，但沒想到蔡男竟想點燃汽油與對方同歸於盡。據了解，蔡男是因追求吳男不成，由愛生恨才做出此舉。

去年蔡男曾拿棒球棍毆打吳男，雙方因此鬧不合，而在半年前斷了聯繫。沒想到再見面，蔡男竟是帶著打火機和汽油，想要和吳男同歸於盡。蔡男將火點燃後，全身是火的衝進工廠內，當時僅工廠老闆一人在內，老闆見狀趕緊上前撲滅並報案。目前蔡男還在加護病房急救，警方也將深入釐清詳細案發原因。

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(中時電子報)