武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部今天（1月23日）凌晨發布公告，要求武漢市民無特殊原因，不要離開武漢，避免疫情擴散。

配合這項新措施，自今天早上10點起，武漢市大眾運輸全面關閉：「城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；機場、火車站離漢通道暫時關閉。恢復時間另行通告。」

此措施的目的是：「為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，確保人民群眾生命安全和身體健康」。

(旺報 )