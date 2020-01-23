武漢市關閉大眾運輸系統 恢復時間未知 08:552020/01/23 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢市為避免新型冠以病毒疫情擴大，要求市民不要離開武漢，關閉大眾運輸竹。（取自新浪微博@新浪財經） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部今天（1月23日）凌晨發布公告，要求武漢市民無特殊原因，不要離開武漢，避免疫情擴散。 配合這項新措施，自今天早上10點起，武漢市大眾運輸全面關閉：「城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；機場、火車站離漢通道暫時關閉。恢復時間另行通告。」 此措施的目的是：「為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，確保人民群眾生命安全和身體健康」。 (旺報 ) #疫情 #病毒 #武漢市 #冠狀病毒 #交通 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎 深圳、上海傳三起疑似病例 04:092020/01/19 全球財經 陸武漢官方最新公告：新型肺炎新增17例 10:582020/01/19 兩岸 6國啟動對武漢旅客入境篩檢 防肺炎疫情擴散 12:522020/01/19 兩岸 2019新型冠狀病毒延燒 武漢新增17宗病例 18:282020/01/19 兩岸 陸新增17確診新冠狀病毒個案 醫師憂傳染力恐超越SARS 17:272020/01/19 生活 武漢肺炎和SARS是親戚 無藥可解 13:212020/01/20 生活 武漢肺炎再擴散 官方：山東青島、四川成都 各有1起疑例 12:062020/01/21 兩岸 2019新型冠狀病毒多可怕？ 6點看懂武漢肺炎懶人包 18:502020/01/21 生活 共同發現SARS德學者：陸未隱瞞新肺炎疫情 09:012020/01/22 國際 科學說：我們所知的冠狀病毒 19:012020/01/22 國際 兩岸熱門新聞 《環球時報》社評：必須向顧全大局的所有武漢市民致敬 - 兩岸 迎鼠年！竹鼠釀肺炎大禍 衝擊陸野味市場 - 兩岸 死對頭不只王儲 貝佐斯偷腥外洩 懷疑川普搞鬼 - 兩岸要聞 - 中國時報 武漢肺炎潛伏期多久？陸衛生專家回應了！ - 兩岸 過年到了專家畫重點！李蘭娟：防冠狀病毒3招 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。