「卡神」楊蕙如網軍案將在2月14日情人節當天開庭，楊蕙如本人也在昨(22日)重新在臉書PO文報平安、順便嗆邱毅亂爆料，楊蕙如文章傳至PTT後炒得沸沸揚揚，一名網友護航楊蕙如，嗆聲「那麼小侮辱公署的案件是要報幾次」、「司法資源那麼有空的話去查黨產」，卻遭鄉民抓包，發文IP竟出自教育部。

一名帳號w開頭的網友不滿看到楊蕙如新聞，回文嗆「歹戲拖棚是要拖多久？」、「一個那麼小侮辱公署的案件是要報幾次 沒新聞報了？」，並列出侮辱公署罪罰則，嗆「找到3個人是吧？全部判最種，一共9000，可以了吧」，接著說「不要再浪費司法資源在這種無聊的小案子上」、「司法資源那麼有空的話還不去查黨產，那可是有幾千幾百億勒」，最後更補一句「比例原則懂不懂啊，蠢的可以」。

然而底下隨即有鄉民查詢這位幫楊蕙如護航者的發文紀錄與登入資料，發現這名w網友不僅PO文IP竟全都來自於教育部，且還有文章是在早上11點剛過就發，讓該鄉民笑著說「我想有可能教育部休息時間應該是11點開始，掛在PTT回文沒問題的」。

其他鄉民看到也紛紛說：「上班時間用教育部IP上PTT..猛」、「很有台灣價值」、「跪求教育部IP」、「教育部，狂耶」、「教育部也管PTT嗎」，不過也有人說：「教育部管的IP不一定是北部，看IP似乎是桃園教職那邊」、「這ID沒啥搞頭，反串來的」。

(中時電子報)