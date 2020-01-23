小三唐田英里佳透過經紀公司道歉。(圖／翻攝自IG)

日本演藝圈模範夫妻渡邊杏、東出昌大21日承認分居，婚變原因竟然是男方出軌女星唐田英里佳，且小三當時未成年，渡邊杏更懷著三胎，消息爆出後，東出昌大一夕之間變渣男，好男人形象崩壞，讓外界震撼不已，對此，小三深夜透過經紀公司發聲明回應了。

東出昌大3年前和唐田英里佳合作電影《睡著也好醒來也罷》，未料戲外發展出不倫戀，當時渡邊杏懷著三胎，唐田英里佳更尚未成年，不過東出昌大矢口否認出軌，並保證不再見面，但私下仍和小三藕斷絲連，直到今年1月，渡邊杏發現兩人親密短訊，夫妻關係破裂正式分居

對此，東出昌大認了分居，並表示非常後悔，更稱會盡力修補夫妻關係，不過因為渡邊杏的父親渡邊謙也是出名花心，更因出軌拋棄妻子，渡邊杏獨自扛下家中債務進演藝圈，所以對婚外情有極大陰影，這次因為老公不倫戀，導致身心俱疲住院，婚戒也已拔除。

網友挖出唐田英里佳過去在IG曬東出昌大照片，但現已刪除。(圖／翻攝自推特)

而小三唐田英里佳22日透過經紀公司發聲明道歉，表示已深切反省自己的輕率行為，會好好面對自己的愚昧和天真，並強調不會再有第二次。不過網友挖出她過去曾在IG放上多張東出昌大的照片，還在渡邊杏產後復出時，去她的新劇官方IG點讚，種種行徑讓網友直呼毛骨悚然，「再度證明世上無清純」。

(中時電子報)