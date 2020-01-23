大陸大數據專家23日表示，新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情，受到極大關注。有人提議，大數據可以有效分析武漢人的行蹤，為疫情監控提供幫助。在新科技越來越發達的時代，完全可以用好這個工具。

大陸科技與戰略風雲學會研究員陳經今天在陸媒《環球時報》撰文指出，從某軟體統計的航空訊息可以看出，自2019年底疫情初起到今年1月20日疫情升級，從武漢天河機場到北京的人數最多，到廣州的其次，而且有具體人數。再如有資料公司通過大數據，找出了很多11月去過武漢海鮮市場的人，畫出了這些人後來去哪裡的分布圖。也有人認為，通過移動支付的交易大數據，也可挖掘出有價值的資訊。

文章指出，「用大數據說明疫情防治」的想法能夠產生，說明了社會的進步。以前要大規模跟蹤人群的流動是不可想像的，它需耗費很多資源。如今隨著智慧手機的普及，各類APP日益滲透深入到日常生活中。人們的活動在電子世界產生了印跡，大數據追蹤從技術上確實有可能。實際上，基於大數據的應用是未來科技的重要方向之一。

陳經表示，根據掌握大數據提醒疫情，例如提示何處出現異常人流，技術上是可能的。有關部門利用大數據的便利，綜合海量資料資訊，作出重大決策判斷，也可以想像。特別是在疫情緊急情況下，大數據能發揮關鍵作用，迅速為形成決策提供依據。

另一方面，要知道疫情防治是極為特殊的事，要與大數據的一般應用場景區分開來。疫情防治不同於一般任務，對於資料精準程度要求更高。在疫情升級後，各地政府需要高度重視，對每一例病例都做到精確跟蹤彙報。這種精度的要求，一般的大數據採擷演算法難以實現。也許在疫情的早期或者後期，大數據分析能夠為發現疫情、跟蹤疫情提供一些幫助，但有些核心工作還是離不開人的努力。

陳經提醒，還需注意的是，疫情防治是有明確法規的，因為其敏感性比一般的法規要求還要嚴一些。例如，只有國家部門才有權發布疫情，以免對社會情緒造成衝擊。

文章指出，而大數據本身，其實也很敏感，涉及了許多使用者的隱私資料。公眾日益重視自身的資料資訊隱私，也是一個明確的趨勢。如果疫情防治需要，最好事先說明。應注意避免以「疫情防治」的名義，而忽視公眾的隱私權。

陳經認為，政府在內部決策時以法規為依據利用大數據，在公眾輿論層面則充分尊重用戶隱私保護，應是正確的做法。

(中時 )