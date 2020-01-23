台南一名女子小文(化名)去年某日與鄭姓男子等多位友人，到KTV歡唱到隔日凌晨四時許，鄭男見她酒醉意識不清，邀約到按摩推拿，後被店家安排2人在同一包廂內按摩，1小時結束後，按摩師離開，獨留2人在包廂內，鄭男見小文熟睡床上，竟心生歹念，脫下她的內褲，並以生殖器插入得逞，小文感覺雙腿被扳開才驚醒，返家後心有不甘，在友人陪同下報警提告。

檢方事後在小文的內褲驗出鄭男的DNA，另取得雙方LINE對話紀錄與按摩店的監視器畫面，認定鄭男罪證明明確，遂將他依乘機性交罪起訴。

台南地院法官審酌，鄭男利用對方酒醉熟睡機會，趁機對她性交得逞，導致小文身心受創嚴重，考量雙方已達成和解，並已給付全數和解金，將鄭男3年徒刑。

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(中時電子報)