記者接著來到高雄指標黃金地段美術館特區。此區是高雄市大坪數豪宅的天下，開發幾近飽和下，準備開案的「美術館一號」顯得格外耀眼，與光洲建設「美術東四案」，是目前唯二的新推案。

附近的凹子底公園，與新崛起的大順路百貨一條街「博愛特區」比鄰，已有好市多、悅誠廣場、京城Ｈ２Ｏ酒店、義享天地與萬豪酒店等重磅投資案陸續開業，接著還有富邦龍華國小舊址ＢＯＴ案及聯上複合式停車場ＢＯＴ案，北高雄百貨商圈已然成形。

高雄美術館特區少有的小坪數案「美術館1號」，即將正式公開，潛銷階段每坪開價站上3字頭。（圖／宋岱融攝）

距離不遠的「郡都當代」、「河堤世界」，則是三民區的兩大指標建案。其中，河堤社區已完全沒有可開發土地，只剩河堤世界地上權案，由於環境機能良好，加上地上權案以市價六至七折即可入手，民眾接受度很高。

定期展出當代國際藝術品的高雄美術館，館外有藝術生態園區，是假日親子共遊的好去處。（圖／報系資料庫）

本刊記者於平日下午四點拜訪河堤世界，同時有七組客人賞屋，讓銷售小姐應接不暇。專案經理潘本昊信心滿滿地說，「一開盤就賣出兩百多戶，現在每星期以十至二十戶的銷售速度去化，預計四月就完銷。」

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(中時電子報)