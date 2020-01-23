記者接著來到高雄指標黃金地段美術館特區。此區是高雄市大坪數豪宅的天下，開發幾近飽和下，準備開案的「美術館一號」顯得格外耀眼，與光洲建設「美術東四案」，是目前唯二的新推案。
附近的凹子底公園，與新崛起的大順路百貨一條街「博愛特區」比鄰，已有好市多、悅誠廣場、京城Ｈ２Ｏ酒店、義享天地與萬豪酒店等重磅投資案陸續開業，接著還有富邦龍華國小舊址ＢＯＴ案及聯上複合式停車場ＢＯＴ案，北高雄百貨商圈已然成形。
距離不遠的「郡都當代」、「河堤世界」，則是三民區的兩大指標建案。其中，河堤社區已完全沒有可開發土地，只剩河堤世界地上權案，由於環境機能良好，加上地上權案以市價六至七折即可入手，民眾接受度很高。
本刊記者於平日下午四點拜訪河堤世界，同時有七組客人賞屋，讓銷售小姐應接不暇。專案經理潘本昊信心滿滿地說，「一開盤就賣出兩百多戶，現在每星期以十至二十戶的銷售速度去化，預計四月就完銷。」
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(中時電子報)
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