接著本刊記者從繁榮的北高雄來到南高雄。南高雄因特貿區規範限制落寞一、二十年，如今不可同日而語。「愛河出海口沿岸一帶的亞灣區，已進入『開發黃金期』。」周敬恆說。

隨著高雄市政府以協議變更使用項目，鬆綁開發限制，目前中央以及民間引資上看八千億元，高雄展覽館、高雄市圖書館總館與高雄輕軌第一階段陸續到位，流行音樂中心、高雄港埠旅運中心及迪卡儂亞灣旗艦店都將於年底前完工啟用。

此外，亞灣區也帶動了三多商圈房市，記者放眼望去，區內建案林立，工地正如火如荼趕工。周敬恆說，「這裡多是大坪數豪宅，客群以本地中小企業主及外縣市高資產族群為主，開價落在每坪四十至六十萬元，比美術館第一排價位更高。」

其中，國城建設「定潮」的高樓層，甚至開出單坪一百二十萬元天價，京城建設則以「世界心」中小坪數產品搶市，預計三二九檔期開案。

謝哲耀說，「韓市長大推愛情產業鏈，打造浪漫河岸促進觀光，加上亞灣區重大建設逐一到位，愛河沿線到出海口主打景觀的預售大案，紛紛進場強銷。」「The One」、「愛情河左岸」等都包括在內。

愛情河左岸專案經理李彥慶說，這裡的主要客群多為高資產族置產收藏。（圖／宋岱融攝）

愛情河左岸專案經理李彥慶表示，「此案是愛河第一排唯一的小坪數推案，稀有性強，顛覆目前自住為主的市場趨向，買家都是置產投資及收藏為主，每坪單價約三十五萬元。」

顯然，高雄房市已進入大多頭，無論首購與換屋，豪宅或地上權案，通通賣得動，房價每坪個位數宣告絕版，一字頭大幅減少，精華地段已三字頭起跳。

迪卡儂亞灣旗艦店將到高雄市投資。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)