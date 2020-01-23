和高雄熱滾滾的推案相比，北台灣房市「跌勢放緩、微幅回溫」，雖然市況溫吞，不少建商推案仍信心十足。整體而言，今年北台灣新推案以重劃區戰況較激烈，包括前幾年慘跌的桃園青埔特區和新莊副都心，今年起將隨著多項建設陸續到位，大有鹹魚翻身的機會。

桃園今年啟動的利多題材，除了桃園鐵路地下化中壢臨時車站工程完工外，最引人關注的莫過於青埔特區，包括橫濱八景島水族館、新光影城、HOTEL COZZI和逸飯店複合式休閒娛樂商務城，都將在今年開幕。

青埔特區房價曾在二○一四年一度站上每坪三字頭高點，之後下修近二成，被烙上慘賠重災形象，如今因生活機能與商業活動逐漸成形，縮手已久的建商最近陸續進場，今年有機會從谷底回升。

住展雜誌研發長何世昌認為，龜山A7重劃區的房市動能來自價格優勢。（圖／鄭清元攝）

桃園龜山A7重劃區一帶，房價每坪只要2字頭，成為雙北首購族輕移民首選。（圖／馬景平攝）

另一個熱度破表的區域為龜山Ａ７重劃區，房市動能來自價格優勢。住展雜誌研發長何世昌表示，「每坪二十多萬元能買大台北捷運沿線的地方不多，而機場捷運龜山Ａ７站（體育大學站）前後的泰山、新莊與林口各站，附近平均房價多落在每坪四字頭，相形之下，Ａ７重劃區的二字頭形成房價鞍型區，因而造成熱銷。」

具有價格優勢的桃園龜山A7重劃區，吸引不少看屋人潮。圖為興富發集團「華悅城」接待中心。（圖／鄭清元攝）

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(中時電子報)