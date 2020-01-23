和桃園一樣，新北房市熱區多集中在大型重劃區，包括新店央北重劃區與板橋江翠北側重劃區等，三重二重疏洪道重劃區和仁義重劃區也有案量釋出。指標案有中和左岸壓軸「遠雄百富」、「遠雄豐河」及「遠雄Park One」三案，總銷共一九四億元、新莊舊市區捷運新莊站旁「永鼎帝京」總銷約七十億元、汐止新台五路小宅案「未來樹」，三期總銷約八十億元。

其中，新莊副都心有不少民間投資案即將落成，像是宏匯廣場開幕；宏匯i-Tower則是預估年底完工，為停擺已久的副都心再添柴火。「新北仍在消化各個重劃區近年來累積的案量，以板橋江翠與新店央北重劃區為指標熱點，而新莊副都心在利多題材推動下，也必定會帶動舊案新推。」房產專家范世華認為。

房產專家范世華認為，新莊副都心在利多題材推動下，將會舊案新推，炒熱議題。（圖／王永泰攝）

至於原預訂去年底通車的環狀線，沿線價格處於該漲已漲的高檔，慶祝行情沒有明顯發動。相較於跳票的環狀線，淡海輕軌藍海線第一期工程在去年如期完成，預計今年通車，不過只有短短三站，若藍海線二期今年順利動工，如期駛進淡水老街，銜接捷運紅線淡水站，對房市才會有顯著效益。

淡海輕軌藍海線第二期如能在今年動工，如期駛進淡水老街，可望對房市產生顯著效益。（圖／新北市政府提供）

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(中時電子報)