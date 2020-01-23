2014年柯文哲異軍突起，打敗連勝文獲選台北市長，成為年度熱搜、快速竄紅人物，2018年對上丁守中，再度勝選成功連任。不過，雖然挾著高人氣，但近年來柯文哲爭議不斷，有網友好奇，究竟歷任台北市長誰做得最好？

PTT網友分享，深綠的大伯非常不喜歡柯文哲，尤其對他連任後的施政及建立台灣民眾黨，非常不以為然，讚歷任台北市長中陳水扁做得最好，且陳水扁在台北市得票數，好像沒有民進黨的政治人物超越，雖然覺得陳水扁確實有貪汙，但其實很多人都覺得是吳淑珍害的。

另一位網友也說，陳水扁對台北的影響太深遠，且是全面性、劃時代的，相較之下，馬英九、郝龍斌、柯文哲，並沒有給人全面改變的感覺。

該網友也拿出過去中時報導2018年最好台北市長民調，有37.15%認為是陳水扁，20.2%認為馬英九，19.4%認為柯文哲，13.4%說是郝龍斌。扁在年齡層超過25以上滿意度都較高，而柯則是在24歲以下比例最高，網友直言「24歲以下的人扁時代都還沒出生咧，單純就是沒經歷過而已」。

網友也整理出陳水扁對台北的影響，包括改善交通黑暗期，積極取締違規，並接下前市長黃大洲留下一堆捷運爛攤，開通第一條捷運。陳水扁也掃蕩八大行業、賭博性電玩、拆違建，及重整公務員，改變官僚習氣提高效率，還有一些則是陳水扁在任內規劃，馬英九剪綵的，但卻被說是馬的政績。

另外像是垃圾隨袋徵收、環東大道動工及通車、西門町徒步區、悠遊卡，網友說這些應該算扁馬各半，「所以說扁的政績，不管是默默在做的，還是很有感的，兩者都有，才會滿意度屌打其他人」。

對此，其他網友也留言贊同，表示「陳水扁是最佳的台北市長甚至是近30年來最佳的縣市首長」、「扁扁真的是時代的眼淚」、「阿扁當初當選得票才四成，最後卻做出滿意度七成六的口碑。這是其他歷任得票過半的民選台北市長比不上的」、「阿扁，有史以來最好的市長」。

(中時電子報)