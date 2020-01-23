武漢肺炎疫情蔓延引發恐慌，大陸民眾紛紛搶購口罩。大陸浙江一家口罩商稱，目前市場需求大增，已接到8000萬個口罩訂單，但員工都回家過年了，現在正以3倍工資鼓勵員工回公司加班，已叫回100多名員工回到生產線。

梨視頻21日報導，朝美日化有限公司林總表示，「按照現在總的訂單量可能有8000多萬只（口罩）」，但由於靠近春節假期做不起來，物流也運不了，大家都想在年前或過年前後交貨，但這是不太可能的。

需求暴增也讓該公司苦惱，林總直言「幾乎是沒貨了」，過年到年初八之前，他們全部以三倍的價格（工資）叫周邊的員工回廠趕工，已經叫過來100個員工，將竭盡所能去完成。他也提到，之前都是正常供貨，他們的價格雖然沒變，但是經銷商到終端客戶價格漲價很多。

浙江藍禾醫療用品公司也表示：「我們這邊基本上已經斷貨了，原本預留的年後3萬箱儲存基本上也賣完了。」由於春節期間不會發貨，前兩天都是透過順豐出貨。

(中時電子報)