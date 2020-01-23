今(23日)是小年夜，不少人都趕著返鄉過年，不過知名作家、主持人吳淡如凌晨在臉書透露，自己宜蘭的家遭竊，但妙的是小偷沒偷價值不斐的電腦和電吉他，反而偷走她8箱好酒，讓她哭笑不得直呼「有品味」。

吳淡如弟弟22日半夜打來告知，家裡遭小偷了，她的8箱好酒、共50瓶以上還捨不得喝，就全被偷走，她哭笑不得直呼「必須說這個小偷有品味」，但她也反虧小偷「其實也沒有很聰明」，因為他沒翻箱倒櫃，把酒搬走還把門鎖好，全程太費力了。

而她也扮起柯南提供線索，「我把酒放在很隱密廚房深處，一堆破紙箱，如果不是搬酒來的人，誰知道放在哪裡」，笑稱如果有福爾摩斯，應該可以找到，而且酒上都有她個人簽名，如果買到完全能斷定是贓物，她也說自己情商變高，「雖然酒挺貴而且是我的心血，但是我今天還過得不錯，因為東西都被偷了，我不想連心情都被偷走。」

(中時電子報)