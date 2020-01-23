業者自日本高價引進栩栩如生的「性愛娃娃」，供寂寞的男人排解性需求，想到這家另類應召站消費，代價是每小時2300元，但和真人「僅能1發」相比，在這裡「抒發」，店家不但不會打擾，有本事還可儘管「吃到飽」。本刊調查，原以為「怎可能有人會花錢來找娃娃愛愛？」沒想到採訪當天上班日的下午，客人都絡繹不絕。

記者與一位正要結帳的上班族打扮顧客C先生閒聊，他表示自己是某科技公司小主管，在PTT看到有網友討論，才好奇上門，「我是第3次來了，很紓壓耶。」

聊開後，他更坦承：「其實我有一個交往很久的女友，但男人嘛，難免想『嚐鮮』，去嫖妓又怕被警察抓，曾經『約砲』又被嫌是快槍俠，來這裡消費，就沒有這個問題」。C先生同時大讚房間環境不錯，結束還可以洗澡，休息一下再走，言下之意，比溜班跑去按摩、三溫暖還爽。

業者為了吸客，來接待大廳等硬體設施都美侖美奐，堪比五星飯店。（圖／張文玠攝）

恩主公醫院泌尿科主任王炯珵則指出，進行此消費行為時，最好還是養成和真人作愛一樣的習慣，全程都戴保險套等防護措施，較能避免疾病，若業者有提供拋棄式假女陰，選用該道具比使用「一體成型」娃娃為佳。

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(中時電子報)