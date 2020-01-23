引進「性愛娃娃」，打出「共享女友」口號開另類應召站的業者說，除了一般上班族、宅男消費者外，該店「客層」還涵蓋具特殊性癖好、想滿足多P夢想的夫妻檔來消費。

店長透露，公司曾請顧客填過不具名問卷，6成自稱是上班族，職業多為媒體、廣告、科技等產業，「可能這些人對新奇事物接受度高吧。」而看來像「宅男」的客人抵達後，則是總是低著頭迴避與工作人員眼神接觸，不發一語安靜隨工作人員進房。

「但也有些客人因特殊性癖好，來的時候還自備道具，如皮鞭、藤條等，我們看到只能微笑，暗自祈求別玩太兇，把娃娃弄壞了，成本很貴的。」此外，竟另有些是夫妻一起來，店長猜說，大概是在外面要約人玩3P不容易，乾脆來找「好配合」的娃娃滿足慾望；也有客人出手豪闊，一口氣就點了3個「小姐」，關在房裡3個小時才出來，結帳付上萬元也沒在心疼。

店家對每具要價不斐的性愛娃娃都相當保護，若被有凌虐等特殊慾望的顧客弄壞就虧大了。（圖／張文玠攝）

對於這些行為，諮商心理師陳雪如認為，民眾可能因想滿足現實中不易達到的幻想、不喜歡與人社交互動、性格上具強烈掌控感…等因素而來消費。此外，心理上易焦慮者，也可能因怕在跟真人發生性行為時，太顧慮對方感受而產生壓力，才前來尋求與娃娃做愛，但這種心理狀況若不尋求改善，會愈來愈恐懼跟真人發生關係，變得只能DIY或跟娃娃做的惡性循環。

高價的性愛娃娃還可「客製化」，依客人需求搭配出不同臉蛋、體型，再出去「接客」。（圖／張文玠攝）

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(中時電子報)