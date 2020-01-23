台灣首度有人大批引進高價的「性愛娃娃」，還以「共享女友」為口號開另類應召站，想出這個點子的，是年僅30歲的Kyle，他說，之前曾從事不動產投資、旅宿業等，之所以想開這樣的店，竟然是因「好色」，「我從小心願就是開一家合法的應召站。」Kyle講出的原因讓人噴飯，但他還雄心勃勃表示，未來要「成為第一家上櫃的合法應召業者」。

「我們總共有30位小姐，每位都是從日本進口，各個造價約台幣30萬元。」Kyle說，他想出這點子後，找來自己以前大學同學集資合辦，娃娃成本就近千萬元了，加上共15間房、百坪空間的每月40萬元場地租金，以及員工人事開銷等，成本早破千萬，但他們一群同學卻很熱衷，當「新創事業」常開會討稐新的吸客點子。

Kyle坦承成立之初遇到困難，「我去經濟部商業司申請營利事業登記證時，因為國內沒有過這種產業，找不到符合的營業項目，最後只得以『攝影棚』為名義，才獲准登記成立公司。」

該店開張至今已有1個月，營業額約120萬元，未來打平成本、出現利潤後，kYLE表示將會繼續開分店，此外，也將增加VR虛擬性愛設備、進口男娃開發「女性市場」等，而現在更已早早在談將部份盈餘回饋身障協會，最後達到他的目標：成為國內第一個上櫃的「特種行業」。

(中時電子報)