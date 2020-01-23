受中美貿易戰影響，台商資金加快回流，一般預期豪宅市場應有亮眼表現，但台北市仲介公會統計，去年台北市億元以上豪宅成交量是近五年來最少的一年。有趣的是，今年的台北市豪宅推案量不減反增。

今年台北市指標大案包括南港區總銷約八○○億元的「世界明珠」、大安區等待二十多年的正義大樓都更案「Diamond Tower」總銷約四○○億元，信義區則有「宏築信義」、「ONE 360昇陽國際」陸續推案。

基地廣達9,453坪的世界明珠，擁有高鐵第一站、鄰近台北流行音樂中心及正對萬坪公園綠地的優勢。（圖／黃鵬杰攝）

其中，南港輪胎的世界明珠，為台灣史上最大總銷規模指標案。外界看好東區門戶計畫為南港帶來轉變，一如十年前大家對信義計畫區的期待，連戴德梁行董事總經理顏炳立都認為「未來十年，台北最大亮點在南港。」

戴德梁行董事總經理顏炳立，看好南港未來發展。（圖／黃鵬杰攝）

「這些推豪宅案的建商，都是目前手上沒有豪宅產品正在銷售，才會選擇加入豪宅戰局，手上已有大坪數產品的，今年則會專注在去化。」何世昌表示，儘管豪宅市場表現不如預期，但業者基於景氣回溫不願降價，因此高端客層購買動機減弱，可以說是價格穩定有撐，成交量卻衰退。

等待20年，正義國宅都更案將搖身一變，成為樓高30層的Diamond Tower。（圖／馬景平攝）

目前雙北市場買盤，仍以自住需求為主，多數購屋者會向外圍的區域調整，呈現蛋白區擴張現象。「今年推案以低總價、坪數適中或較小的產品為主，主打中產階級與小家庭預算負擔得起的三房或二房小宅為主。」范世華表示，總體來看，雙北今年價量持平，成交量緩步成長。

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(中時電子報)