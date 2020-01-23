提到高雄首購最熱區域，高雄在地建商龍頭京城建設發言人周敬恆說，「絕對是橋頭和楠梓！」此區房市的關鍵字是：高雄科學園區第二期（高科二期）。

位在路竹的高雄科學園區，受惠台商回流提前爆滿，因此，行政院去年五月宣布啟動橋頭科學園區，也就是高科二期，預計創造一八○○億元產值與超過一萬一千個就業機會。謝哲耀透露，「原本高科二期預計全區完工後再招商，一等要五年，但市政府有意改變策略，採先規劃先進駐，以分區招商取代整區招商，廠商可提前進駐。」

鄰近高科二期的新市鎮，吸引不少首購族看屋；圖為「京城森遠」接待中心。（圖／宋岱融攝）

高科二期的成立，明顯帶動橋頭與楠梓一帶的房市需求，尤其是高雄新市鎮。本刊記者訪查，目前線上同步銷售的案子就多達七個，以二十二到三十五坪、每坪一字頭房價吸客，而中鋼中欣建設橋頭案、鼎宇建設第二期成屋「森風景」也將推出。業者分析，今年預計有二千至三千戶同時銷售，房市會更熱鬧，價格也會上揚。

本刊記者實地走訪此區的「京城森遠」，有二組來客正在洽談、一組準備起身離開，目測年齡皆在三十歲左右。

「這裡位於橋頭和楠梓的交界，來客多半有地緣關係，主力的二十五坪產品吸引不少首購年輕人，部分是中小企業老闆買給二代，也有附近住透天想搬出來的子女，在父母資助下就近購屋，需求量很大。」京城森遠專案經理林茂年表示。

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(中時電子報)