截至1月22日24時，大陸國家衛健委共計收到25省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例571例，其中重症95例、死亡17例均來自湖北省；13省（區、市）累計報告疑似病例393例。通報疫情的新增河北、遼寧、江蘇、福建4省。

22日0-24時，24省（區、市）報告新增確診病例131例，新增死亡患者8例，其中，男性5例、女性3例，除1例53歲以外，其餘均為65歲以上老年人、80歲以上5例，分別患有癌症術後、肝功能損壞、高血壓、冠心病、糖尿病、帕金森等慢性、基礎性疾病。

13省（區、市）報告新增疑似病例257例，目前大陸全國共有25省（區、市）報告疫情，新增河北、遼寧、江蘇、福建4省。境外通報確診病例：香港1例、澳門1例、臺灣1例、美國1例、日本1例、泰國3例及南韓1例。

目前追蹤到密切接觸者5897人，已解除醫學觀察969人，尚有4928人正在接受醫學觀察。

(旺報 )