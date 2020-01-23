今天是春節連假首日，高公局預估今天小年夜國道總延車公里為100百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.1倍，南下可能達到60百萬車公里，是平日的1.4倍。特別是國5南向南港系統-坪林，預計將從早上8點塞到下午4點，狂塞8小時。
高公局也公布了5大國道必塞路段：國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統；國3南下三鶯-關西、快官-霧峰；國5南下南港系統-坪林，建議要去南部的用路人於下午時段出發比較能避開車潮。
高公局提醒，春節假期期間國道實施單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統收費再8折、開放路肩、匝道儀控。還有替代道路：台61替代國1國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，請民眾在意雍塞時段儘量利用省縣道，不要上國道。
●國1南向
8時-13時 楊梅-新竹系統
9時-13時 彰化系統-埔鹽系統
●國3南向
9時-13時 三鶯-關西
10時-12時 快官-霧峰
●國5南向
8時-16時 南港系統-坪林
(中時電子報)
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