今天（23日）是春節連假首日，蘇澳警分局加派警力，針對蘇花改沿線易壅塞路段加強交通疏導，警方指出，從今天凌晨4時起蘇花改車流漸增，直到上午8時，平均每小時有1000輛次通過蘇花改，比例假日多出約3分之1，目前車流已紓解，預估午後會再湧現。

蘇澳警分局表示，除夕前花蓮的返鄉車潮預估約有2.5萬輛次，約有3000輛次提前在昨天南下，今天清晨已有4000至5000輛次返鄉，除夕前返鄉車流預估還有1萬餘輛次。

警方表示，凌晨4時至8時南下蘇花改的車流，比平常例假日還多，隧道內時速約在40至50公里，但整體而言車流順暢，上午8時30分後車流漸緩，但預估午後可能會再湧現南下返鄉車潮。

蘇澳警方表示，連假期間因車流過度集中，造成壅塞現象，請用路人遵守交通規則，配合員警指揮依序行駛，互相禮讓，避免發生交通事故，耗費更多時間。如「插入連貫車隊」，警方將依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第5款處600元以上1800元以下罰緩。

(中時 )