想在新春迎來新氣象，除了整理居家環境，也該在風水上花點心思。本刊特邀吳美玲、呂維霖2位風水專家，分析金鼠年居家風水布置重點，以及開運小撇步，一次做足讓你行運一整年！

揮別己亥豬年，迎接庚子鼠年，命理經驗超過10萬案例的呂維霖，首先分析整體運勢，「2020金鼠年『天干陽庚金』、『地支陽子水』，雖是金水相生為旺，但是皆為陽，狀態偏向以利益、現實為重，雖可合作，但仍需小心，凡是錢的互動，必留證據。」

接著，呂維霖為臺灣在庚子鼠年的走向，下了一個註解：「『臺灣』的筆劃是40劃，屬陰水，水代表出口，臺灣以出口貿易為導向，而金生水，臺灣於鼠年經濟會穩定成長，但陰是被動的，要觀察全球經濟狀況。」

雖說臺灣整體經濟運勢不錯，但各行各業鼠年運勢又有不同，擁有30年資歷的命理師吳美玲指出，「鼠年『金』的行業最旺，包括科技、金屬、機械、鋼材、電動車等。第二好的是屬『水』的行業，包括金融、貿易、零售、電商、航運、運輸、旅遊、飯店，以及傳直銷、房仲、網紅或代購等自由業。」

「第三好的是屬「土」的產業，像是房地產、水泥、建材。舊屋換新屋、年輕人想租屋，將使房地產市場持續加溫。而為迎合環保節能的趨勢，綠建築、新科技建材等將大行其道。」吳美玲說。至於屬「火」的石油、發電、餐廳，以及屬木的造紙、成衣、傢俱、中藥、農業等，鼠年會較為辛苦。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)