講解完各行業運勢，吳美玲接著分析鼠年住宅風水，「以9宮飛星來看，豬年的流年財位在中宮（中間），鼠年則落在西北方。以5行來說，鼠年屬金，在辦公桌上放置鑽豹、招財貓，或是將魚缸、水缸等放在家中西北方，可招來財富。」

在辦公桌擺放招財貓、鑽豹有助提升財運。（圖／王永泰攝）

由於考量到一般人沒有專業的「傢私」，可判別居家方位，吳美玲傳授簡單的方法，「從家中客廳窗戶看出去是『向』，背後是『座』。萬一家中西北方是廁所，可放置盆栽或鹽燈化解。若西北方是廚房，可放米甕，米甕上貼一個『滿』字，米用掉隨時補滿，讓運勢加分。」

鹽燈可吸收空氣中的溼氣，在風水學上還有避邪、招財的作用。（圖／王永泰攝）

除了放魚缸、擺鹽燈招財，不少人過年期間也會到廟宇拜拜、排隊拿錢母，呂維霖建議，「民眾可DIY錢母，在紅包內放入2個50元銅板，再放到包包或皮夾裡，放上一整年不要用掉，可招來財運。」吳美玲也有一套DIY錢母撇步，「把大年初一起7天內買東西找的零錢收集起來，用甕裝好，再用新筆在紅紙上寫姓名、生辰和『日日見財』4個字，最後將紅紙壓在甕底下，也有招財效果。」

將兩個50元銅板放入紅包袋中，再放入皮夾或包包，可以招財。（圖／李宗明攝）

桃花方面，吳美玲指出，「鼠年『人際桃花位』落於東北方，未婚者可在家中此方位擺放粉紅色的真花，像是香水百合，或戴108顆星光粉晶求善緣；已婚者可在東北方放植物，招來人氣。行業屬水的民眾也可以插花，招攬更多的客人。」

西南方則是所謂的「文昌位」。吳美玲提醒參加考試、考證照的人，可在書房或客廳的西南方擺放文昌筆，或擺放文昌燈並24小時不關燈，可以招來整年的文昌運。不過，現在小宅當道，很多人住小套房，「若西南方是鞋櫃，可在鞋櫃上方放置鹽燈或天王旗化煞。」

文昌筆。（圖／鄭清元攝）

天王旗。（圖／王永泰攝）

吳美玲也指出，鼠年具發展運勢的「驛馬方位」在東南方，「可在家中或辦公桌的東南方擺放音樂盒或音箱，播放輕音樂，可以讓運勢動起來，帶來好名聲。」

音箱。（圖／王永泰攝）

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(中時電子報)