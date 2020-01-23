為迎接農曆新年，同屬「伊林娛樂」的施柏宇和陳敬宣，特地向師兄李明川學習花藝。第二度向李明川求藝的陳敬宣，去年的插花處女作便得到老師的讚賞，讓她一開始就笑著告誡施柏宇不要拖累她，但沒多久就因為把花插得太深而出糗，不得不坦言這一年都沒有碰過花藝，已經生疏了；施柏宇則是一邊創作一邊發揮想像力，甚至拿起葉子當光劍玩耍，大夥嘻嘻哈哈相當開心。

施柏宇以二○一八年的網劇《越界》收編大批粉絲後，去年主演《想見你》更創造不少話題；而陳敬宣則在《我是顧家男》中與吳珝陽組成一對歡喜冤家，頗受粉絲喜愛。

施柏宇和陳敬宣在戲劇圈各自發光發熱，身為師兄的知名造型師李明川，特別以「光」為主題指導二人花藝，他認為二位師弟師妹，就像綻放的煙火一樣光芒萬丈。

由造型師跨界花藝事業的李明川，向施柏宇和陳敬宣傳授插花技巧。（圖／焦正德攝）

一早大夥先到台北的內湖花市採買鮮花和乾燥花，李明川認真介紹花卉品種，這次買了雞冠花、天堂鳥、牡丹菊以及大菊煙火等，輔仁大學化學系畢業的施柏宇，最愛天堂鳥的線條感，他笑說：「有時候喜歡也沒有特別的原因，就是喜歡。」十足理科男的直球式回答。陳敬宣最喜歡的則是染了糖果顏色的牡丹菊，浪漫又可愛。

陳敬宣和施柏宇邊插花邊笑鬧，互虧對方毫不嘴軟。（圖／焦正德攝）

李明川選在自家「Blossom Studio曉·花事」辦公室裡教學，想不到年紀輕輕的施柏宇，已不是第一次做花藝。喜歡做手工藝的他，除了上過花藝課，也學過做蛋糕，他自誇：「我喜歡嘗試新的東西，小時候還學過鋼琴，手指滿靈巧的。」不想輸給師弟的陳敬宣趕緊補充，自己從小就很愛手作袖珍類型的小東西，「所以我的手也很巧！」

施柏宇和陳敬宣合插一盆花，看得出左右風格迥異。（圖／焦正德攝）

去年初就曾向李明川討教花藝的陳敬宣，一開始信心滿滿，沒想到插花該注意的地方早已忘光光，不慎將花莖插得太深，甚至穿過海綿。原本喊她「學姊」的施柏宇見狀，忍不住笑出來，讓陳敬宣羞喊：「我一年沒碰花藝了啦！」

場地提供：

Blossom Studio曉·花事

地址：台北市大安區忠孝東路三段251巷5弄2號1樓

桐林Fleur

花市編號：1206、1106

營業時間：03：00∼12：00

永進花卉

花市編號：1507

營業時間：03：00∼12：00

服裝提供：

施柏宇

HARRISON WONG

陳敬宣

外套、裙子：maje

上衣：私人提供

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)