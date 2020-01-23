施柏宇和陳敬宣為過年求花藝，原先二人打算合力完成一盆花藝作品，無奈彼此風格相去甚遠，陳敬宣選擇的花卉顏色可愛、溫暖，施柏宇的花材則是線條分明，不知不覺形成二面不同風格的作品。施柏宇受訪時，得意地背誦起元素周期表，引起眾人驚呼，本刊記者問他「可以邊插花邊背嗎？」立刻被他拒絕，笑說「還是先好好把花藝完成。」去年陳敬宣將花藝作品帶回家後，阿嬤見了非常開心，施柏宇聽聞立刻大方表示，這次的作品也要讓陳敬宣帶回家孝敬阿嬤。

去年二人在工作上各有斬獲，施柏宇首次主演電視劇《想見你》，還擔任「伊林極致呵護彈潤面膜」的形象代言人，宣傳行程相當忙碌。他除了期許自己新的一年能跨足電影界，更想一圓籃球夢，他表示看完范少勳和朱軒洋主演的籃球電影《下半場》，內心熱血沸騰。

陳敬宣在《我是顧家男》中演男人婆，徹底顛覆形象。（圖／翻攝自網路）

因為高中時他曾是籃球校隊的成員，《下半場》勾起他練球時的艱辛，一度淚灑電影院「我也想拍籃球相關的電影，想要帥氣地投籃、灌籃，算是給自己一個紀念。」施柏宇甚至笑說，以後有兒子一定要讓他參加HBL（高中籃球聯賽），「就算他不喜歡也要逼他去！」

去年陳敬宣趁空檔充電，在峇厘島體驗超夯的漂浮早餐。（圖／翻攝自陳敬宣臉書）

至於愛看推理劇的陳敬宣，去年接演了情節詭異的網路劇《記憶浮島》，讓她直呼「夢想成真」。今年該劇即將上線，她說：「新的一年，我希望能接演動作類型的電影。」好動的她，對自身的體育細胞相當自豪，因此非常想挑戰武打戲。

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(中時電子報)