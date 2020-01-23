除了工作，施柏宇和陳敬宣去年也各自抽空出國旅遊，陳敬宣除了去峇里島和日本，去年底也與姊妹淘一同到泰國玩。不過，她透露這趟旅程衰事連連，在去程的飛機上朋友的錢包就被偷了，還有朋友拍照時手機不慎掉進水裡；她自己則是在路上被痴漢騷擾，接著又在動物咖啡廳被山貓咬傷腿，留下四塊瘀青，讓姊妹們一度想要提前回國。但陳敬宣並沒有對出國探險卻步，今年打算安排半個月到一個月的時間，去夏威夷或倫敦旅行。

聽到陳敬宣的慘況，施柏宇安慰她：「可能老天爺希望你們省錢、好好玩，也不要用手機。」他自己去年底則是到了柬埔寨進行深度旅行，「民宿老闆帶著我們體驗當地文化，除了到當地小學發送物資，也能留下捐款給他們買物資，我覺得他們很懂得藉著觀光與外國人交流。」熱愛感受世界各地文化的施柏宇，盼望新的一年依然能有機會出國，好好體驗外地生活。

施柏宇和陳敬宣去年都交出不錯的演藝成績單。（圖／莊立人攝）

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(中時電子報)