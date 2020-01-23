自日本高價引進栩栩如生「性愛娃娃」的業者，很滿意看著旗下鶯鶯燕燕得意表示，「這些『員工』真的很好，不用勞健保，不必『休紅』，還不會因太累鬧脾氣。」他大方讓店長帶我們參觀整個「小姐休息室」，才赫然發現原來每位都有專人伺候，幫她們set up、梳妝打扮好「吸客」。

一窺完整流程，若從剛「接完客」的娃娃開始，幾名工作人員會先以清潔藥水刷洗、烘乾，再以紫外線燈消毒，「我們有2種小姐，1種是『一體成形』，另1種則是『拋棄式名器』，各有擁護群。」

而清潔完畢的娃娃，則會被送到隔壁的梳化間，端坐在梳妝台前，由專業女造型師為每位娃娃吹頭髮、撲粉、擦口紅、貼假睫毛等，最後再穿上低胸、女僕等各種服裝，還會在頸部噴香水，「男人都喜歡有點粉味吧。」店長笑笑的說。

最後，這些「小姐」才會躺在床上以電毯加熱，並蓋被子保溫，等著客人「點檯」、「臨幸」，整個流程，從洗澡到能再「上工」需要1個半小時，而「紅牌」小姐1天平均得「接客」5到6人以上。

接客後，店家會徹底刷洗、清潔每隻娃娃，最後還以紫外線燈做全身殺菌。（圖／張文玠攝）

(中時電子報)