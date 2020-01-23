名模隋棠是演藝圈著名的漂亮媽咪，身為3寶媽的她，也自創服飾品牌當老闆娘，而近日適逢年底尾牙季，「高衣Q」的隋棠則辣穿胸前開深V洋裝現身，她一轉身更是大露美背。

名模隋棠是演藝圈著名的漂亮媽咪。（圖／本報系資料照片）

隋棠昨（22日）在IG曬尾牙日穿搭，她以一襲黑色深V長洋裝優雅亮相，傲人上圍若隱若現相當性感，不過更養眼的是，隋棠一轉身背部只有兩條肩帶，白嫩美背和小蠻腰全都露。

隋棠的仙女氣質美到讓人看呆，吸引網友狂讚她「女神好美」、「仙女下凡」、「漂亮❤️」，「甜姐兒」侯佩岑也現身留言：「好美呀～」。

(中時電子報)