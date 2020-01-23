市面上常見的口罩包括機車族最常戴的棉布口罩、灰黑色的活性碳口罩,以及捷運上很多人戴的綠色或藍色的外科手術口罩，還有最高防護等級的N95口罩等，這些不同材質的口罩有不同的功效，戴錯了，恐怕適得其反。

1、可防曬、保暖的：布口罩

機車族最常戴的就是布口罩，分成紗布與棉布兩大類，一般可過濾比較大顆粒的分子，坊間有些布口罩的內裡還會有不織布的夾層，過濾空污的效果會更好。除了在外騎車或用於居家清潔時使用外，還可以遮陽、防曬,，冬天還能保暖，因此，對冷空氣或花粉過敏的人，使用棉布口罩非常實用。

Tips

買來的布口罩，依臉形大小調整綁帶，然後將口罩覆蓋整個口鼻。專家表示，口罩使用後6〜8小時沒有清洗，就會開始孳生細菌，因此，建議準備3〜5個布口罩輪流替換，每1〜2天就要清洗1次,才能達到最佳防護。 還可以遮陽、防曬,冬天還能保暖，因此，對冷空氣或花粉過敏的人，使用棉布口罩非常實用。

2、捷運、公車上最多人戴的：綠、藍色外科口罩

捷運、公車等公共場所裡，最常看到民眾戴著藍色或綠色外科手術口罩。原本是醫護人員使用的醫療級外科手術口罩，必須經過國家檢定標準才可販售，以往使用於手術房內，用來防範環境或旁人飛沫病菌以預防感染。但符合標準的外科口罩應該由3層質料構成，從外到內有防塵防水、過濾阻隔以及吸附濕氣的功用。

疾管署指出，外科口罩對於6μm左右的微粒有90%以上的阻隔效果，一般醫療院所的醫護人員在照顧病患時，多配戴外科口罩，對一般人來說，若有咳嗽、感冒症狀時，這樣的保護力已經足夠了。

Tips

配戴外科口罩時，先將口罩覆蓋口、鼻和下巴，以綁帶或鬆緊帶將口罩固定，輕壓鼻檪片，使口罩與臉頰、鼻子貼合，配戴時，有顏色的那一面應該朝向外面。另外，不建議配戴超過6〜8小時，若超過8小時就要丟棄了；但當感覺潮濕、呼吸不順暢、口罩受污染，例如染有血跡或飛沫等異物、口罩損毀，就要馬上丟棄。

3、可除臭、擋毒性粉塵的：活性碳口罩

活性碳口罩的特性在於能夠吸附有機氣體、惡臭以及毒性粉塵，雖不具備殺菌的功效，但可以阻擋部分飛沫病菌。通常建議在需噴灑氣體的工作時，例如農藥、噴漆、騎乘機車或是清洗廚房、廁所時都可以使用。

Tips

活性碳口罩的戴法和外科口罩差不多，同樣不能重覆使用，一旦發現無法吸附異味，也就是口罩內有異味的時候，一定要要立即更換，以免效果不佳，無法發揮口罩的功效。

4、防護最高規格的：N95口罩

SARS大舉入侵台灣的那一年，許多人都在囤積N95口罩。N95口罩為通過美國疾管局所屬之國家安全衛生研究院(NIOSH)檢驗合格的防塵口罩，對於0.3μm大小的粉塵顆粒有95%以上的阻擋效果。

Tips

因為配戴時呼吸抗阻比較大，一般建議，於執行會產生飛沫微粒的醫療處置時，做為呼吸道防護來使用，或是對抗細懸浮微粒PM2.5，並不適合民眾平常配戴使用，尤其是慢性阻塞性肺病的患者、氣喘患者以及孕婦等族群，在使用N95口罩之前，更應該要仔細評估安全。

延伸閱讀：

(中時電子報)