2020大選國民黨慘敗，不僅總統候選人韓國瑜以260萬票之差讓蔡英文順利連任總統，區域立委更狂掉多席，全黨面臨改革難題。究竟國民黨該怎麼救？年輕網友強調價值觀與兩岸路線是重點，痛批國民黨這幾年「彷彿中邪」，更獻四策，盼國民黨有勇氣面對並改變；有人則諷刺：「這個黨要見棺材才會掉淚！」

網友在PTT論壇發文《談國民黨改革》，全文如下：

最近國民黨的改革聲浪沸沸揚揚，但彷彿一切的一切都在亂槍打鳥，或是不敢直指問題核心。雖然對政治開始關注以來對這個黨始終沒有好感過，不過對於台灣民主的發展還是要良性的政黨競爭比較適合。

本人應該算年輕世代吧！以下提出一些個人看法 ，也提供給國民黨內參考。

最大的問題應該還是國民黨的價值觀與兩岸路線，對很多人來說，過去的國民黨是一個菁英政黨，更能在兩岸關係中扮演中道力量。但這幾年的路線讓大家都很匪夷所思，彷彿中邪。

「改黨名或提出什麼共識不是重點，重要的是你的作為」——

國民黨很喜歡罵民進黨台獨，罵民進黨心中沒有中華民國。不得不說這方面真的佩服民進黨，這幾年能夠往中間路線靠近。我想國民黨要有一個認知，基本上在年輕世代「中華民國＝台灣」絕對是無庸置疑，也是當今社會最大的共識。

國民黨之所以一直抨擊民進黨，就是在於他們始終不敢面對這個事實，他們心中還是幻想著秋海棠，也與主流民意越走越遠。

「面對中共的態度」——

我認為這方面倒是可以兩黨合作，在堅持台灣主體性的前提下，或許未來國民黨可以扮演民進黨在兩岸的溝通橋樑，雖然我覺得這個願望好像太天真，但這也是我覺得改變台灣政治惡鬥最佳的契機，「對外必先攘內」，是亙古不變的道理。

「進步價值的思想」——

很明顯，不管是同婚或是年改，國民黨似乎處處站在對立面，當然不同的價值觀存在在這個社會本來就是合情合理，但國民黨保守的態度與作風，卻沒辦法吸收到更多選票。

「世代斷層」——

這個部分大家都討論的沸沸揚揚，就不多說了，別的不說，20年來國民黨檯面上永遠就是那幾個人跑來跑去，對於越來越年輕的選民，不會知道你過去做的有多好，只會知道你已經霸佔那個位置幾百年了。國民黨的世代斷層如果在不正視，掃進歷史的灰燼只是剛好而已。不過這部分跟國民黨自己的價值與信念無法吸引到年輕人有高度相關。

講了一堆，最後給國民黨一些建議：

1.黨主席不要再一樣那幾個選了

2.兩岸路線的調整

3.世代交替，世代交替！

民主政治從來都不是在比誰最好，別人比你不爛就夠了。做到這三點我相信國民黨絕對能徹底改革。「改變不難，難在是否有勇氣面對而已。」

文章一出，迴響熱烈。網友紛紛回應：「政壇混快20年的郝龍斌出來喊世代交替你就知道這個黨沒救了」、「國民黨完成歷史任務，可以功成身退了」、「國民黨完成歷史任務，可以功成身退了」、「可老人們還是想掌權，總說天下是他們打下來的」、「這個黨還有救？砍掉重練還比較快」、「現在怎麼可能改革，這個黨要見棺材才會掉淚！等全台議員剩1／4席次，再談改革比較有人信」。

PTT網友發文。（圖／翻攝自「批踢踢實業坊」）

(中時電子報)