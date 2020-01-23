大陸浙江一名糊塗家長，泡奶粉給2個月大的嬰兒喝時，竟誤將50度白酒當開水，讓寶寶喝下肚，結果送醫院洗胃，雖保住一條小命，但可能留下後遺症。

據《都市快報》報導，這名嬰兒喝下約10亳升「白酒奶粉」後，不哭不鬧睡著，因為寶寶太小，無法進行催吐，只能洗胃，醫護人員便將胃管插進嬰兒的胃裡，用針筒把摻入溫開水的生理食鹽水，慢慢注進胃裡進行清洗，經過20分鐘後成功搶救，大家才鬆了一口氣。

院方表示，雖然寶寶喝進去的白酒不多，但不排除胃腸道、肝臟和神經系統受損的後遺症，因為他們的消化系統功能未發育完善，酒精會損傷兒童身體各個系統，尤其是神經系統，損害大腦細胞，影響大腦發育。

家長表示，當時寶寶餓了哭著要喝奶，家人心疼著急之下，誤將裝在礦泉水瓶裡的50多度白酒當成開水，衝泡奶粉後餵給寶寶喝。

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(中時電子報)