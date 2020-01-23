據印尼最大環境保護組織「環境論壇」（Walhi）報告指出，全球氣候暖化，海平面不斷在上升，而在南方蘇門答臘附近有2座小島已被淹沒，另外的4座島嶼也相當危險，很快也可能被淹沒，危及島上居民的安全。

「環境論壇」報告指出，海拔分別為1公尺與3公尺的貝特島（Betet

Island）與貢杜爾島（Gundul Island）已被淹沒，2座隸屬於博巴克．森比朗國家公園（Berbak Sembilang）內，島上無人居住。而岌岌可危的島嶼為博隆島（Burung Island）、卡隆島（Kalong Island）、薩拉赫納馬島（Salah Namo Island）與克拉瑪特島（Kramat Island），這些島嶼的海拔在2至3公尺之間。

薩拉赫納馬島社區負責人Syahrul表示，當地居民早已知道遲早有一天他們的居住地會被海水淹沒，因此已有部分居民將房子往內遷到內陸幾十公尺的地方。Syahrul表示，在1990年，當時居民的房子前都有大片田野，供孩子們跑跳玩耍，但今非昔比，「我們的房子前面沒有田地，許多人也從這裡搬走了。」

2018年被聯合國教科文組織列為世界生物圈保護區（world biosphere reserve）的博巴克．森比朗國家公園，擁有豐富的紅樹林，也是蘇門答臘虎與翠鳥的棲息地，負責人阿索里（Affan Absori）表示，貝特島已經下沉一段時間了，如今已完全被淹沒。

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(中時電子報)